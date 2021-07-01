В Улан-Удэ агрессивный охранник получил 9 лет за убийство и грабеж

Парень сначала отправил на тот свет родственника, а затем вновь поднял руку на человека





Девять лет колонии строгого режима по приговору суда получил 21-летний житель Улан-Удэ, которого суд признал виновным в смерти человека и грабеже.

В марте прошлого года в квартире у Тимофеева (имя изменено) переночевал дядя сожительницы, и после его ухода из дома пропал телефон. Сожители нашли дядю, поговорили с ним и получили сотовый обратно. В честь примирения решили все втроем выпить. Когда мужчины пошли на лестничную клетку покурить, между ними вновь вспыхнул конфликт. Тимофеев трижды ударил родственника в голову, от чего тот упал и ударился о бетонный пол. Молодой человек вызвал скорую, но спасти дядю не удалось – через несколько дней комы тот скончался от последствий черепно-мозговой травмы.Через пару месяцев Тимофеев вновь поднял руку на человека. В тот день они с сожительницей встретились с ее приятелем, выпили, а затем Тимофеев приревновал подругу к гостю. Устроил скандал, отчего соперник ретировался. На улице Тимофеев избил парня, отобрал у него 10 тысяч, телефон, барсерку и банковские карты с пин-кодами.Следствие предъявило Тимофееву обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть потерпевшего, а также в грабеже. При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие наказание обстоятельства: отсутствие у обвиняемого судимостей, наличие двух маленьких детей и положительные характеристики с места работы охранником, активную помощь в расследовании.- Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщил заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.Фото: pixabay.com