В Бурятии сельчанин ограбил родного 94-летнего дедушку

Внук-рецидивист схватил пенсионера за одежду и угрожал избиением





В Тарбагатайском районе к уголовной ответственности привлекут 38-летнего жителя села Десятниково за несколько преступлений.



Как сообщили в МВД Бурятии, ранее судимый за кражи и грабежи 38-летний сельчанин в начале марта освободился из мест лишения свободы. Прибыв в Улан-Удэ, в одной из гостиниц он познакомился с девушкой и стал распивать с ней спиртное. В ходе застолья мужчина попросил у новой знакомой мобильный якобы для звонка, затем вышел из помещения и скрылся. Похищенный гаджет он сбыл за бесценок случайному прохожему.



Спустя несколько дней мужчина вернулся домой в Тарбагатайский район. На работу сельчанин устроиться не пытался и постоянно просил деньги у родственников.



- В очередной раз, когда сельчанину потребовались деньги, он пришел к своему 94-летнему дедушке. Мужчина стал требовать у пожилого человека наличность. Пенсионер отказал внуку и попросил уйти. Тогда злоумышленник схватил деда за одежду и, угрожая побоями, толкнул на диван. Увидев на диване телефон, мужчина забрал его и скрылся, - рассказали в МВД Бурятии.



Спустя несколько часов подозреваемого задержали сотрудниками уголовного розыска райотдела полиции. Похищенный гаджет у него изъяли и возвратили владельцу.



В ближайшее время злоумышленника ждет суд. Сейчас он находится под стражей.





фото: pixabay.com

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