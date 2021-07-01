У жителя Бурятии сгорела иномарка, но он не растерялся и украл такую же

На похищенное авто мужчина прикрутил номера от своей сгоревшей машины и стал ездить





Утром 26 апреля с заявлением об угоне иномарки в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 32-летний горожанин. Мужчина рассказал, что вечером припарковал авто во дворе дома, а проснувшись утром, обнаружил, что его нет. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Кяхты. При допросе гражданин рассказал, что ранее у него был автомобиль такой же марки. Около года назад транспортное средство сгорело.Как выяснилось, накануне мужчина приехал к своим знакомым в Улан-Удэ. Во дворе дома он увидел похожий автомобиль и решил похитить его. Ночью злоумышленник путем подбора ключа открыл дверь и угнал машину. Затем мужчина установил на нее госномера от своей сгоревшей иномарки и стал ездить.«Похищенное транспортное средство изъято полицейскими и возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com