В Бурятии гастарбайтеры получили крупные сроки за убийство на дискотеке

Уроженца Узбекистана избили парня и бросили его его умирать на морозе





24 года на двоих получили по приговору суда два уроженца Узбекистана, которые в ноябре 2019 года после ссоры в клубе избили парня на улице, оставив его умирать на морозе.

В пять утра 24 ноября жительница села Клюевка заметила на обочине недалеко от своего дома человека. Подошла поближе и обомлела – это был Дима, местный паренек, работавший парикмахером. Только что выпавший снег запорошил его тело, и было понятно, что лежит он давно… Женщина стала звать парня по имени, поднимать, но Дмитрий не реагировал. Она быстро нашла номер его матери в телефоне и позвонила.Родители Димы прибежали сразу, у отца от стресса отнялись ноги. Их сын лежал на снегу без куртки и рубашки, весь в синяках. Родители остановили проезжающую мимо машину, положили сына на заднее сиденье и повезли домой. В тепле стали растирать его, пытаясь привести в чувство, но все безрезультатно. Врач скорой осмотрел парня и молча опустил голову. Мать все поняла и зарыдала в голос, требуя хоть что-то сделать и спасти сына, но медик уже ничем не мог помочь.Полиция в тот же день вышла на подозреваемых в избиении – двух мужчин, накануне вечером конфликтовавших с Дмитрием. Оперативники прибыли к подельникам домой и во время обыска в топке печи нашли пакет с одеждой погибшего, курткой и рубашкой, в них он утром уехал на работу. На одежде и ботинках гастарбайтеров была кровь.Оказалось, что накануне в местном клубе отмечали День матери. Приезжие рабочие вместе с местным жителем сначала выпили дома, а потом отправились на вечеринку в ДК, где после торжественной части планировалась дискотека. Там и случился конфликт, позже закончившийся трагедией.Началось с того, что один из приезжих рабочих пригласил на танец местную девушку. Ее приревновал муж, и он попросил парней выйти поговорить, а дальше пошло-поехало, начались разборки. В какой-то момент гастарбайтер ударил вступившую в конфликт девушку, да так, что она отлетела на пол. За нее встали местные парни, вспыхнула потасовка. Клуб закрывали, и конфликтующие решили поговорить завтра, на трезвую голову.Дмитрий не участвовал во всей этой кутерьме, но когда увидел девушку, которая прикладывала к месту удара лед, спросил у нее, что случилось. Она все ему рассказала и успокоила, что, дескать, друзья уже все выяснили и назначили приезжим встречу на завтра. Дмитрий решил заступиться за пострадавшую здесь и сейчас, подошел к гастарбайтерам с вопросом, зачем они ударили девушку. Разговор продолжился на улице. Но мирного выяснения отношений не получилось, мужчины подрались, после чего рабочие из Средней Азии оставили пострадавшего лежащим на земле, а сами ушли домой.Дмитрий умер от отека и дислокации головного мозга, развившихся в результате черепно-мозговой травмы. По словам всех, кто его знал, парень был очень мирным и спокойным, никогда ни с кем не дрался, работал, помогал родителям по хозяйству и материально.- Суд признал обоих уроженцев Узбекистана виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и назначил им наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому, - сообщил старший помощник прокурора Кабанского района РБ Максим Волков.Также суд обязал взыскать с каждого из осужденных в пользу матери погибшего по 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: pixabay.com