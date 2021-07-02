В Бурятии будут судить пьяного водителя, по вине которого пострадал младенец

Мужчина не уступил дорогу другому автомобилю и устроил ДТП





В Бурятии передано в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2020 года пьяный водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине, ехавшей по главной дороге. В результате столкновения находящейся в ней годовалый ребенок получил тяжелые травмы.Фото: «Номер один»