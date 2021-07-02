В Бурятии из-за дождей топит дома, участки и школы

Последствия подтоплений оперативно устранены





В Бурятии идущие несколько дней дожди привели к неприятным последствиям. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, из-за обильных осадков вчера в Прибайкальском районе поднялся уровень воды в реке Иркилик. В результате оказались подтоплены 3 приусадебных участка, подтопления жилых домов не зафиксировано. На место выехали оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и рабочая группа администрации Прибайкальского района.

Было организовано оповещение населения, выставлены вешки для мониторинга уровня воды. После обустройства отводного канала вода ушла с приусадебных участков. Сегодня запланирован мониторинг обстановки, а при необходимости – работы по отводу воды.Из-за дождей на территории школы для детей-сирот в улусе Галтай Мухоршибирского района наблюдался выход воды в районе отдельно стоящего здания мастерской. В школе находятся 19 человек персонала и 3 детей. Силами администрации сельского поселения проведены работы по отводу воды. Жизнедеятельность учреждения не нарушена. Угрозы подтопления нет. Сегодня запланированы работы по укреплению насыпи для отвода воды.В в поселке Маловский Баунтовского района дождевыми водами подтоплен частный жилой дом. Старостой поселка и местными жителями проведены работы по очистке водоотводной траншеи, вода из жилого дома ушла.Фото: МЧС Бурятии