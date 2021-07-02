Жители Улан-Удэ торговали наркотиками по всей России

Злоумышленники вели «бизнес» на широкую ногу



Полицейские Новосибирска и Бурятии провели совместную операцию по поимке наркоторговцев. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, по подозрению в сбыте наркотиков в Улан-Удэ задержана 30-летняя горожанка, а ее 25-летнего родственника арестовали в Новосибирске.



Сбыт наркотиков преступники вели в четырех регионах - в Новосибирской, Астраханской, Амурской областях и Бурятии.



- В ходе обысков в квартире, используемой гражданкой для хранения и фасовки наркотиков, а также в арендованном жилье в Новосибирске полицейские обнаружили и изъяли наркотики, а также электронные весы, упаковочный материал и иные предметы, используемые для фасовки, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.



Всего в результате спецоперации изъято почти два килограмма запрещенных веществ и наркотических средств.



В настоящее время злоумышленники заключены под стражу. Ведется следствие.





фото: pixabay.com

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