В Улан-Удэ начали судить бывшего министра

Юрия Сафьянова обвиняют в халатности



На рассмотрение Железнодорожного райсуда Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов Бурятии Юрия Сафьянова. Экс-чиновника обвиняют по статье «Халатность».

«В ходе расследования установлено, что при исполнении государственного контракта в 2015 году Сафьянов, ненадлежащим образом выполняя свои обязанности, принял некачественно изготовленную рабочую (техническую) документацию, что повлекло неэффективное расходование 7 миллионов рублей», - сообщили ранее «Номер один» в Следственном комитете Бурятии.



Юрий Сафьянова возглавлял Министерство природных ресурсов Бурятии с 2014 до весны 2018 года, после чего ушел на работу в коммерческую структуру.



Напомним, недавно Советский райсуд Улан-Удэ



А буквально на днях суд вынес приговор еще одному бывшему высокопоставленному чиновнику. Экс-руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) Алексея Щепина признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно, однако освободили от наказания



Фото: russianstock.ru «В ходе расследования установлено, что при исполнении государственного контракта в 2015 году Сафьянов, ненадлежащим образом выполняя свои обязанности, принял некачественно изготовленную рабочую (техническую) документацию, что повлекло неэффективное расходование 7 миллионов рублей», - сообщили ранее «Номер один» в Следственном комитете Бурятии.Юрий Сафьянова возглавлял Министерство природных ресурсов Бурятии с 2014 до весны 2018 года, после чего ушел на работу в коммерческую структуру.Напомним, недавно Советский райсуд Улан-Удэ начал судить бывшего министра строительства Бурятии Федора Трифонова. Его также обвиняют по статье «Халатность». По данным «Номер один», дело в отношении Трифонова связано со строительством некачественного жилья для сирот в Кяхте.А буквально на днях суд вынес приговор еще одному бывшему высокопоставленному чиновнику. Экс-руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) Алексея Щепина признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности Фото: russianstock.ru

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