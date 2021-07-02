В Улан-Удэ пропала женщина с ребенком

С 28 июня она не выходит на связь с родственниками





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 35-летнюю горожанку Татьяну Валуйскую. 28 июня она вместе с 8-летним сыном Романом ушла из дома по ул. Калашникова и не выходит на связь с родственниками.

Приметы несовершеннолетнего: рост около 135 см, худощавого телосложения, на вид 9-10 лет. Был одет в кофту с капюшоном ярко – оранжевого цвета, синие джинсы, сандалии коричневого цвета, кепку синего цвета, при себе имел темно-зеленую поясную сумку.





Приметы Татьяны Валуйской: европейской внешности, рост около 175 см, на вид 35-37 лет, среднего телосложения, волосы темные, длинные. Была одета в белую флисовую кофту, джинсы синего цвета и кроссовки бордового цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).