В Бурятии возбуждено первое уголовное дело по фальшивой справке о вакцинации

Поддельную справку мужчина предъявил работодателю





В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту приобретения поддельной справки о прохождении вакцинации от Covid-19.



- 36-летний работник организации по оказанию услуг в области противопожарной безопасности в одном из мессенджеров увидел объявление о предоставлении медицинских справок. 21 июня непривитый мужчина приобрел поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции для предъявления ее работодателю, - сообщили в МВД Бурятии.



По факту использования поддельного документа возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейскими устанавливаются лица, причастные к ее изготовлению и сбыту.



Отметим, максимальное наказание, которое грозит мужчине - до одного года лишения свободы.



Полиция Бурятии предупреждает, что за изготовление, приобретение, хранение, сбыт и использование поддельных справок и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность.







фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.