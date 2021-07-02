В Улан-Удэ умерла женщина, которую избил грабитель

Она успела дать показания полицейским, но потом ее состояние ухудшилось





В Улан-Удэ трагически закончилась история с женщиной, на которую напал грабитель . Злоумышленник избил свою жертву, забрал у нее ключи от автомобиля и угнал авто. Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, на следующий день пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас действия преступника переквалифицированы на более тяжкую статью.

Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Обвиняемый взят под стражу.









Напомним, днем 27 июня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение, что мужчина совершил ДТП на ул. Николая Петрова и скрылся. Полицейские установили 53-летнюю хозяйку иномарки. Женщина сообщила, что на нее в подъезде напал мужчина, нанес побои и похитил имущество, в том числе ключи от автомобиля. Ущерб составил более 800 тысяч рублей. Оказалось, что мужчина задумал ограбить женщину, увидев ее выходящей из машины.- На остановке по ул. Октябрьская злоумышленник приметил выходящую из своего автомобиля женщину. Мужчина решил похитить ключи от авто, чтобы угнать транспортное средство и проследовал за ней до подъезда. В подъезде злоумышленник догнал женщину и нанес ей побои. Когда пострадавшая потеряла сознание, он похитил ключи от автомобиля, сотовый телефон и дамскую сумку, в которой находились документы и денежные средства, - рассказали в МВД Бурятии.После этого грабитель угнал машину, но не справился с управлением, совершил ДТП и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий в тот же день был задержан подозреваемый – 37-летний житель ДНТ «Таежный». Мужчина ранее уже был судим, в том числе за тяжкие преступления.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, на следующий день после нападения потерпевшая, возвращаясь домой после встречи со следователем полиции, почувствовала себя плохо. Родственники доставили ее в больницу, где через непродолжительное время женщина скончалась. Известно, что в ходе избиения преступник сломал ей лицевые кости черепа и нанес закрытую черепно-мозговую травму.Фото и видео: МВД Бурятии