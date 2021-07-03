Житель Бурятии соврал об угоне своей машины

Сельчанин хотел получить страховку за автомобиль, который разбил в ДТП

В Заиграевском районе за заведомо ложный донос к уголовной ответственности привлекут местного жителя.

В начале апреля в дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля обратился 28-летний местный житель. Парень рассказал правоохранителям, что оставил вечером незапертое транспортное средство в ограде своего частного дома, а наутро не обнаружил его.

- В ходе доследственной проверки следователи опросили очевидцев и знакомых заявителя и выяснили, что мужчина на своём автомобиле совершил дорожно-транспортное происшествие, а именно, наезд на препятствие – дорожный знак, в результате которого транспортное средство получило механические повреждения. Однако, желая получить страховую выплату и пытаясь избежать наказания за совершенное ДТП, на следующий день он обратился в полицию с заявлением об угоне, - рассказали в МВД Бурятии.

Отметим, гражданин знал об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Теперь его ждет суд по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вдобавок, сельчанина привлекут к административной ответственности за ряд нарушений правил дорожной безопасности.

фото: pixabay.com