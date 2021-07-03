Улан-удэнка спустя 10 часов вспомнила о пропаже ребенка, вышедшего вынести мусор

За «позднее пробуждение» горожанку привлекут к ответственности

2 июля около 20.30 в полицию обратилась 40-летняя жительница Октябрьского района и сообщила о пропаже сына. По словам горожанки, мальчик еще около 11.00 утра «вышел выбросить мусор», но домой не вернулся.

- Полицейские организовали мероприятия по поиску малолетнего, однако спустя полтора часа ребенок самостоятельно пришел домой, сообщив, что играл во дворе неподалеку, - сообщили в МВД Бурятии.

Отметим, в отношении женщины сотрудники ПДН составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- Улан-удэнка не только допустила нарушение действующих в республике ограничительных мероприятиях, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции (отпустила несовершеннолетнего на улицу одного), но и обратилась в полицию спустя продолжительное время отсутствия мальчика дома – почти 10 часов, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в период локдауна, дети до 14 лет могут гулять по городу только в сопровождении взрослых.





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