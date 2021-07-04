В Улан-Удэ сотрудники МЧС спасли двух человек из горящего дома

Возгорание произошло в многоквартирном двухэтажном доме по ул. Толстого



3 июля ночью в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в многоквартирном двухэтажном доме по ул. Толстого в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена крыша дома. Силами газодымозащитной службы была проведена разведка помещений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.







«Очаг пожара располагался на лестничной клетке второго этажа. Ввиду того, что пути эвакуации были отрезаны, сотрудниками пожарно-спасательной части № 1 по трехколенной лестнице были эвакуированы 2 человека. Остальные жители эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных», - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.Улан-Удэ Александр Хальбаев.







В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 300 кв.м., лестничная клетка и потолочные перекрытия второго этажа на площади 15 кв.м. На месте происшествия работали сотрудники испытательной пожарной лаборатории. По итогам работы органами дознания рассматриваются две версии причины пожара: умышленный поджог и неосторожное обращение с огнём.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

3 июля ночью в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в многоквартирном двухэтажном доме по ул. Толстого в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена крыша дома. Силами газодымозащитной службы была проведена разведка помещений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.«Очаг пожара располагался на лестничной клетке второго этажа. Ввиду того, что пути эвакуации были отрезаны, сотрудниками пожарно-спасательной части № 1 по трехколенной лестнице были эвакуированы 2 человека. Остальные жители эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных», - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.Улан-Удэ Александр Хальбаев.В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 300 кв.м., лестничная клетка и потолочные перекрытия второго этажа на площади 15 кв.м. На месте происшествия работали сотрудники испытательной пожарной лаборатории. По итогам работы органами дознания рассматриваются две версии причины пожара: умышленный поджог и неосторожное обращение с огнём.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

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