В Улан-Удэ на реке подняли труп мужчины

Возраст и национальность утопленника установить не удалось



3 июля на мелководье вблизи острова, расположенного в устье р. Уда (напротив ул. Банзарова, 1) был обнаружен и извлечен из воды труп мужчины.



"Возраст, национальность установить не представилось возможным. Передан сотрудникам полиции", - сообщается в оперативно сводке по городу Улан-Удэ.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.