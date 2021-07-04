04.07.2021
В Улан-Удэ на реке подняли труп мужчины

В Улан-Удэ на реке подняли труп мужчины

Возраст и национальность утопленника установить не удалось

3 июля на мелководье вблизи острова, расположенного в устье р. Уда (напротив ул. Банзарова, 1) был обнаружен и извлечен из воды труп мужчины.

"Возраст, национальность установить не представилось возможным. Передан сотрудникам полиции", - сообщается в оперативно сводке по городу Улан-Удэ.

Фото: pixabay.com
утопленники


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