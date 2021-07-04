В Бурятии утонул молодой мужчина

ЧП произошло на водоеме вблизи села Десятниково Тарбагатайского района



Вечером 3 июля на пульт оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в водоеме вблизи села Десятниково Тарбагатайского района утонул человек. На место происшествия выехали 3 спасателя БРПСС из города Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Тело погибшего молодого человека было поднято спасателями и передано сотрудникам полиции", - добавили в ведомстве.







Фото: pixabay.com

Вечером 3 июля на пульт оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в водоеме вблизи села Десятниково Тарбагатайского района утонул человек. На место происшествия выехали 3 спасателя БРПСС из города Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС."Тело погибшего молодого человека было поднято спасателями и передано сотрудникам полиции", - добавили в ведомстве. Напомним , накануне в Улан-Удэ также было поднято тело утопленника на Уде. Национальность и возраст погибшего установить не удалось.Фото: pixabay.com

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