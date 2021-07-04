В Бурятии из-за замыкания в огне едва не погибли мать с тремя детьми

Женщина сумела вовремя сориентироваться и эвакуировать детей



В ночь с 3 на 4 июля в селе Новая Брянь произошел пожар в жилом доме. Хозяйка дома, проснувшись, обнаружила возгорание и эвакуировалась с 3 детьми.



"На момент прибытия пожарных 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ горел один дом, была угроза распространения на второй. Тушение пожара осложнялось обшивкой дома металлосайдингом, наличием горючих материалов, а также плотной застройкой. Возгорание было ликвидировано силами огнеборцев трех пожарных частей и местных жителей", - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара уничтожен один дом и баня. Повреждены стена и кровля второго жилого дома.



Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников. Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования.



Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС



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