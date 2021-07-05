Жительница Улан-Удэ раздала долги за счет пьяного соседа

Молодая рецидивистка обокрала выпившего мужчину, пока тот спал во дворе

16 июня в отдел полиции поступило заявление о краже от 62-летнего мужчины. При каких обстоятельствах похитили имущество, улан-удэнец вспомнить не мог, так как в этот момент был сильно пьян.

Спустя время оперативники установили и задержали подозреваемую – 28-летнюю горожанку, проживающую в том же дворе, что и потерпевший.

- Ночью она увидела, что знакомый мужчина в состоянии опьянения спит во дворе , и похитила лежащие рядом с ним сотовый телефон и бумажник с банковскими картами. Впоследствии посредством мобильного банка на его гаджете женщина перевела деньги себе и своим знакомым – в счет погашения долгов. Остатки средств, ввиду блокировки банком многочисленных операций, сняла через банкомат. Сумма похищенных денег, предварительно, составила 26 тысяч рублей, - рассказали в МВД Бурятии.

После снятия денег, девушка отдала мобильный своей знакомой, у которой его уже забрали полицейские.

Отметим, подозреваемая ранее неоднократно судима за преступления имущественного характера. В апреле текущего года она освободилась из колонии-поселения, где провела 1 год и 4 месяца. Постоянного источника дохода не имеет.

В содеянном злоумышленница призналась. На нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – по факту хищения денег с банковского счета. Следствие продолжается.

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