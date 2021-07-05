В Бурятии дед случайно убил бревном своего внука

Сельчанин ремонтировал трактор и не заметил 4-летнего малыша

3 июля 2021 года днем в Закаменской центральной районной больнице умер 4-летний мальчик. В больницу его привезли с обширными повреждениями головы из соседней деревни. Джидинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В преступлении подозревается его 49-летний дед.

- 3 июля 2021 года днем подозреваемый мужчина стал чинить трактор. В дальнем конце придомового участка он взвалил на плечо тяжелое бревно, которое хотел использовать в качестве рычага, чтобы приподнять кабину. На полпути к трактору мужчина решил отдохнуть от ноши. Не осмотрев пространство возле себя, не заметив рядом маленького внука, он скинул вниз с плеча бревно, которое при падении придавило ребенка, - рассказали в Следственном управлении РБ.

Сейчас устанавливают полную картину преступления и сбор доказательственной базы.

фото: Следком РФ