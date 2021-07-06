В Улан-Удэ иркутянина, сбившего насмерть двух подростков, отправили в колонию

Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу



В столице Бурятии Железнодорожный районный суд 15 июня вынес приговор жителю Иркутска за «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и за «угон».



- Ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу.













В столице Бурятии Железнодорожный районный суд 15 июня вынес приговор жителю Иркутска за «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и за «угон».- Ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, - рассказали в прокуратуре Бурятии.Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу. Напомним , вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 38-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.

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