06.07.2021
В Бурятии просят СК проверить высказывания Анфисы Чеховой о бурятских женщинах

В Бурятии просят СК проверить высказывания Анфисы Чеховой о бурятских женщинах

С этой просьбой к Александру Бастрыкину обратилась уполномоченная по правам человека в республике Юлия Жамбалова  

Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить слова известной телеведущей Анфисы Чеховой о лицах бурятских женщин. Уничижительные высказывания Чеховой в эфире телеканала «Домашний» вызвали на этой неделе широкий общественный резонанс. 

Напомним, в первом выпуске шоу «Скажи, подруга» телеведущая Анфиса Чехова обсуждала неудачную процедуру омоложения.  Анфиса рассказала о том, что однажды врач предложил ей сделать уколы гиалуроновой кислоты, после чего ее лицо сильно опухло. 

- Он мне как вкачал литр этой «гиалуроночки»! И я просто стала бурятской женщиной, - заявила Анфиса Чехова.

Она не скупилась на сравнениях. Она сообщила, что ненавидела свое отражение. При этом, приглашенный специалист сообщил, что это – побочный эффект: «Хуже всего, когда склонен к отёкам, это всё гиперболизируется, утром ты просыпаешься не просто как бурятка, а …» 

- Как алкоголичка, избитая своим сожителем, - продолжила  фразу специалиста телеведущая. 

Скандальный выпуск тут же разлетелся по всем соцсетям. Тему подхватили федеральные СМИ. Жители республики назвали это высказывание расистским и оскорбительным. 

Уполномоченным по правам человека в Бурятии направлено обращение Председателю Следственного комитета Российской Федерации с просьбой провести проверку высказываний Чеховой на наличие признаков экстремизма.

- Поскольку такие  действия могут расцениваться как направленные на возбуждение межнациональной вражды, просим провести проверку на наличие признаков преступления экстремистской направленности. – говорится в обращении Юлии Жамбаловой.


фото: скриншот со страницы Чеховой
расизм


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