В Бурятии утонул 25-летний парень

Трагедия произошла в Еравнинском районе на озере Гунда



Вчера на пульт оперативного дежурного Еравнинского района поступило сообщение о том, что на озере Гунда при купании утонул мужчина 1996 года рождения. На место выехали сотрудники ГИМС Еравнинского района. Через 20 минут после поступления информации о произошедшем, тело погибшего обнаружили родственники и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели уточняются, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В минувшие выходные дни в Бурятии утонули несколько человек, напоминает республиканский главк МЧС.







В этот же день на мелководье вблизи острова, расположенного в устье реки Уда (напротив ул. Банзарова, 1) обнаружено и извлечено из воды тело еще одного погибшего мужчины.



Еще одна гибель на воде произошла вечером 4 июля в протоке реки Селенги вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района. Молодой человек 1989 года рождения при купании в состоянии алкогольного опьянения не смог самостоятельно выбраться на берег. Спустя несколько часов тело погибшего было обнаружено местными жителями в 10 метрах от места происшествия и передано сотрудникам полиции.



Вечером того же дня было зафиксировано еще одно происшествие на воде в Заиграевском районе. Вблизи села Шабур в небольшом озере утонул мужчина 1963 года рождения. Сегодня утром тело погибшего было обнаружено местными жителями и передано сотрудникам полиции.

Ранним утром 5 июля в ОДС ЦУКС поступила информация о возможном происшествии на воде. Очевидец сообщил о том, что минувшей ночью с моста в реку Селенгу спрыгнул мужчина в возрасте 50-55 лет. В настоящий момент данная информация уточняется.



Стоит отметить, что причиной гибели граждан на водоемах в очередной раз становится несоблюдение простых правил безопасности при купании, а также чрезмерное употребление алкогольных напитков на отдыхе.





фото: pixabay.com Вчера на пульт оперативного дежурного Еравнинского района поступило сообщение о том, что на озере Гунда при купании утонул мужчина 1996 года рождения. На место выехали сотрудники ГИМС Еравнинского района. Через 20 минут после поступления информации о произошедшем, тело погибшего обнаружили родственники и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели уточняются, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В минувшие выходные дни в Бурятии утонули несколько человек, напоминает республиканский главк МЧС. Вечером 3 июля на пульт оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что вблизи села Десятниково Тарбагатайского района утонул человек. На место происшествия из города Улан-Удэ выехала группа спасателей БРПСС. Тело погибшего молодого человека было поднято спасателями и передано сотрудникам полиции. Установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.В этот же день на мелководье вблизи острова, расположенного в устье реки Уда (напротив ул. Банзарова, 1) обнаружено и извлечено из воды тело еще одного погибшего мужчины.Еще одна гибель на воде произошла вечером 4 июля в протоке реки Селенги вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района. Молодой человек 1989 года рождения при купании в состоянии алкогольного опьянения не смог самостоятельно выбраться на берег. Спустя несколько часов тело погибшего было обнаружено местными жителями в 10 метрах от места происшествия и передано сотрудникам полиции.Вечером того же дня было зафиксировано еще одно происшествие на воде в Заиграевском районе. Вблизи села Шабур в небольшом озере утонул мужчина 1963 года рождения. Сегодня утром тело погибшего было обнаружено местными жителями и передано сотрудникам полиции.Ранним утром 5 июля в ОДС ЦУКС поступила информация о возможном происшествии на воде. Очевидец сообщил о том, что минувшей ночью с моста в реку Селенгу спрыгнул мужчина в возрасте 50-55 лет. В настоящий момент данная информация уточняется.Стоит отметить, что причиной гибели граждан на водоемах в очередной раз становится несоблюдение простых правил безопасности при купании, а также чрезмерное употребление алкогольных напитков на отдыхе.фото: pixabay.com

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