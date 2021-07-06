В Улан-Удэ утонула маленькая девочка

Тело 8-летней школьницы все еще ищут спасатели



Накануне в столице Бурятии произошла трагедия. В районе 4 часов вечера недалеко от улицы Таганская на акватории Уды утонула девочка 2012 года рождения. В оперативной сводке по Улан-Удэ сообщается, что девочка проживала неподалеку по этой же улице.



К сожалению, найти тело ребенка пока не удалось. Сегодня спасатели продолжают работы.







фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.