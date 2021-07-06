В столице Бурятии отец и сын поплыли в путешествие на самодельном плоту по Уде

Однако вскоре обоим потребовалась помощь спасателей



Накануне вечером 31-летний улан-удэнец вместе с 9-летним сыном решились на путешествие по реке Уда. Неизвестно, куда собрались горожане на самодельном плоту, однако вскоре их «корабль» сел на мель.



В 8 вечера в 150 метрах вверх по течению от Удинского моста недалеко от улицы Бабушкина авантюристов спасли бурятские спасатели.









фото: pixabay.com

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