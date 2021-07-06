В Бурятии байкальскую питьевую воду обрабатывали в антисанитарных условиях

Производство бутилированной воды «Основа» признано незаконным

Судом признана незаконной деятельность по производству бутилированной воды «Основа». Как выяснилось, питьевую воду производили с грубыми нарушениями законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это выявили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре в поселке Выдрино Кабанского района Республики Бурятия.

- Розлив воды осуществлялся из централизованного водопровода в отсутствие декларации о соответствии на продукцию, санитарно-эпидемиологического заключения, контроля качества питьевой воды и используемых упаковочных материалов. Непосредственное производство бутилированной воды осуществлялось не прошедшими медицинский осмотр работниками, в условиях, не позволяющих производить уборку помещений с моющими и дезинфицирующими средствами, - рассказали в ведомстве.

Воду получали из источника - озера Байкал - и продавалась в центральной и западной частях России.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлены нарушения земельного законодательства, послужившие основанием для предъявления межрайонным прокурором искового признания о признании права собственности на участок отсутствующим.

- Решением Кабанского районного суда Республики Бурятия указанная деятельность по производству бутилированной воды признана незаконной и запрещена до устранения нарушений, право собственности на земельный участок признано отсутствующим со снятием с государственного кадастрового учета и освобождением от строений, - добавили в пресс-службе.

Судебное постановление не вступило в законную силу

фото: Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура