Поиски 44-летнего жителя Бурятии продолжаются уже полгода

В феврале Аюша Жимбуев вышел с работы и пропал



Сотрудники полиции продолжают розыск 44-летнего Аюши Жимбуева. Напомним, в феврале 2021 года мужчина ушел с базы отдыха в двух километрах от местности Катково Прибайкальского района, где работал сторожем. До настоящего времени мужчина не выходит на связь. Последний раз его видели 11 апреля на автодороге «Улан-Удэ – Курумкан», недалеко от села Горячинск, где гражданин шел по обочине. Приметы: азиатской внешности, возраст 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы волнистые темные, глаза карие. Особые приметы: отсутствует фаланга мизинца на ноге. Был одет: костюм камуфлированный цвета «хаки», шапка вязаная синего цвета, ботинки чёрные. При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(999)685-29-12, 8(30144)51-3-71 или 102 (112).

фото: МВД Бурятии фото: МВД Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.