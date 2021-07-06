В Улан-Удэ два человека попали под поезд

Женщина погибла на месте, мужчина находится в тяжелом состоянии





Накануне, около десяти часов вечера на перегоне Улан-Удэ – Заудинский Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии под несущийся поезд попали мужчина и женщина. От полученных ранений 43-летняя жительница села Кижинга скончалась на месте. Находившийся рядом с ней 45-летний житель Улан-Удэ в тяжелом состоянии госпитализирован.



Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, по предварительной информации, пара переходила железные пути в неположенном месте. Сейчас следователи проводят проверки и устанавливают все причины произошедшего.



Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте призывают граждан к строгому выполнению правил личной безопасности на железной дороге.



- Большинство подобных трагических происшествий связано с несоблюдением правил безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры, - добавили в ведомстве.







фото: pixabay.com

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