В Бурятии пенсионер вместе с сыном организовали банду «черных лесорубов»

За полгода группировка успела сбыть лес на два миллиона

В Бурятии участники организованной преступной группы обвиняются в незаконной заготовке и сбыте древесины. Сотрудники Следственного управления МВД по Республике Бурятия расследовали уголовные дела по факту незаконной рубки и сбыта древесины на территории Заиграевского лесничества, совершенной организованной группой.







- В период с декабря 2020 по март 2021 года на территории Заиграевского района 63-летним местным жителем была создана организованная преступная группа с целью совершения незаконных рубок деревьев, хранения, перевозки и сбыта незаконно добытой древесины. В состав группы вошли его 32-летний сын, а также трое жителей Заиграевского района в возрасте от 46 до 56 лет, - сообщили в МВД Бурятии.

Отмечена, что преступная группа характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и организованностью.

- Для реализации совместного преступного умысла организатор преступной группы доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял бензопилы, технику: тракторы, грузовой автомобиль, - добавили в ведомстве.

Кроме этого установлено, что для сокрытия противоправной деятельности организатор предоставил членам разрешающие документы на рубку древесины в ином месте, а также подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины - пункт приема и отгрузки древесины в Заиграевском районе.

В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного материального ущерба наложен арест на имущество организатора преступной группы на общую сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела по ч. 3 ст. 260 и ч. 3 ст. 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд.

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