В Бурятии уже два года ищут пропавшего улан-удэнца

В последний раз 56-летний мужчина выходил на связь в январе 2019 года

Полицейские разыскивают 56-летнего жителя Улан-Удэ Василия Глазунова, который с января 2019 года утратил связь с родственниками, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 17 июня.

- По словам родственников, разыскиваемый в последнее время проживал в одном из реабилитационных центров Улан-Удэ, подрабатывал разнорабочим в церкви, - отметили в МВД Бурятии.

Его приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие.

Во что был одет, не установлено.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 41-66-45 или 102 (112).

фото: МВД Бурятии