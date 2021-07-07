В Улан-Удэ задержан водитель с поддельным сертификатом о вакцинации

В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали водителя с поддельным сертификатом о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Сотрудники дорожно-патрульной службы 6 июля, находясь на посту контроля в районе Верхней Березовки, остановили автомашину под управлением 40-летнего улан-удэнца. Мужчина предъявил полицейским поддельный сертификат профилактической прививки от COVID-19: при проверке QR-кода оказалось, что документ принадлежит другому человеку, - рассказали в министерстве.
Водитель признался, что собственноручно изготовил сертификат, чтобы для выезда на подработку в Прибайкальский район пройти пост контроля. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.
Это уже второй случай выявления подобной фальшивки. Как сообщал «Номер один», ранее в Улан-Удэ возбуждили первое уголовное дело по факту приобретения поддельной справки о прохождении вакцинации от Covid-19.
- 36-летний работник организации по оказанию услуг в области противопожарной безопасности в одном из мессенджеров увидел объявление о предоставлении медицинских справок. 21 июня непривитый мужчина приобрел поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции для предъявления ее работодателю, - сообщили в МВД Бурятии.
фото: скриншот из видео МВД Бурятии