В Улан-Удэ задержан водитель с поддельным сертификатом о вакцинации

Это уже второй случай выявления фальшивой справки о полученной прививке против COVID-19





В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали водителя с поддельным сертификатом о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- Сотрудники дорожно-патрульной службы 6 июля, находясь на посту контроля в районе Верхней Березовки, остановили автомашину под управлением 40-летнего улан-удэнца. Мужчина предъявил полицейским поддельный сертификат профилактической прививки от COVID-19: при проверке QR-кода оказалось, что документ принадлежит другому человеку, - рассказали в министерстве.



Водитель признался, что собственноручно изготовил сертификат, чтобы для выезда на подработку в Прибайкальский район пройти пост контроля. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.



Это уже второй случай выявления подобной фальшивки.



В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали водителя с поддельным сертификатом о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- Сотрудники дорожно-патрульной службы 6 июля, находясь на посту контроля в районе Верхней Березовки, остановили автомашину под управлением 40-летнего улан-удэнца. Мужчина предъявил полицейским поддельный сертификат профилактической прививки от COVID-19: при проверке QR-кода оказалось, что документ принадлежит другому человеку, - рассказали в министерстве.Водитель признался, что собственноручно изготовил сертификат, чтобы для выезда на подработку в Прибайкальский район пройти пост контроля. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.Это уже второй случай выявления подобной фальшивки. Как сообщал «Номер один» , ранее в Улан-Удэ возбуждили первое уголовное дело по факту приобретения поддельной справки о прохождении вакцинации от Covid-19. - 36-летний работник организации по оказанию услуг в области противопожарной безопасности в одном из мессенджеров увидел объявление о предоставлении медицинских справок. 21 июня непривитый мужчина приобрел поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции для предъявления ее работодателю, - сообщили в МВД Бурятии.

фото: скриншот из видео МВД Бурятии фото: скриншот из видео МВД Бурятии

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