В Бурятии возобновили поиски самолета Ан-2

Искать исчезнувший в Восточных Саянах «кукурузник» будут две группы



В Бурятии возобновили поиски пропавшего год назад в Тункинском районе самолета Ан-2.



- Вчера работниками поисково-спасательной службы было обследовано около 15 км. ущелья реки Ганга-Хайр. Сегодня планируется разделение спасателей на две группы: одна отправится на обследование перевала Иркутский, другая – на обследование перевала Центральный, - рассказали в Республиканском агенстве ГО и ЧС.



Отметим, еще в мае Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало минтранс Бурятии о возобновлении поисковых работ по факту исчезновения воздушного судна Ан-2 бортовым номером RA-71276 c двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту, сообщила пресс-служба министерства.







В прошлом году туристы засняли в Тункинских гольцах самолет, предположительно, именно пропавший. «В прошлом году туристы засняли видео в горах, там планируем искать. Пока будем искать своими силами, потом может быть, к нам присоединятся. Вообще, нам обещали, что поиски возобновят весной, просто они будут возобновлять их позже, так как пока что снег везде. Конечно, было бы хорошо, была бы какая-то поддержка с воздуха, потому что своими силами нам вертолет точно не нанять», -





фото: РАЛХ В Бурятии возобновили поиски пропавшего год назад в Тункинском районе самолета Ан-2.- Вчера работниками поисково-спасательной службы было обследовано около 15 км. ущелья реки Ганга-Хайр. Сегодня планируется разделение спасателей на две группы: одна отправится на обследование перевала Иркутский, другая – на обследование перевала Центральный, - рассказали в Республиканском агенстве ГО и ЧС.Отметим, еще в мае Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало минтранс Бурятии о возобновлении поисковых работ по факту исчезновения воздушного судна Ан-2 бортовым номером RA-71276 c двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту, сообщила пресс-служба министерства. Как сообщал «Номер один» , самолет с шестью авиаторами на борту вылетел из посёлка Кырен для ознакомительного облёта перед началом работ по опрыскиванию тайги от сибирского шелкопряда и не вернулся. Место нахождения людей и самолёта до сих пор неизвестно, поиски прекратили ещё в прошлом году.В прошлом году туристы засняли в Тункинских гольцах самолет, предположительно, именно пропавший. «В прошлом году туристы засняли видео в горах, там планируем искать. Пока будем искать своими силами, потом может быть, к нам присоединятся. Вообще, нам обещали, что поиски возобновят весной, просто они будут возобновлять их позже, так как пока что снег везде. Конечно, было бы хорошо, была бы какая-то поддержка с воздуха, потому что своими силами нам вертолет точно не нанять», - пояснила Зинаида Мациевская - супруга командира Ан-2 Виталия Мациевского . Родные и близкие пропавших летчиков тоже продолжают их поиски самостоятельно.фото: РАЛХ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.