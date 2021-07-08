В Бурятии собутыльники подрались из-за дамы

Пока мужчины разбирались, женщина-рецидивистка «обчистила» карманы одного из кавалеров



В полицию Селенгинского райна поступило заявление от 38-летнего жителя Гусиноозерска о краже. Мужчина рассказал о том, что распивал спиртное во дворе в компании приятеля и его знакомых. Однако во время застолья между ними возник конфликт. Перепалка вылилась в драку, а уже после он заметил пропажу наличных из кармана своих джинсов.



- Полицейские установили и доставили в отдел полиции участников инцидента. В ходе разбирательства оказалось, что деньги похитила из кармана 31-летняя женщина, из-за которой и завязалась потасовка, - рассказали в МВД Бурятии.



В ведомстве отметили, что сельчанка в марте прошлого года освободилась из мест лишения свободы, где пять лет отбывала наказание за разбой. Кроме того, она привлекалась к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нигде не работает. Похищенное она пропила.

Возбуждено уголовное дело.





фото: pixabay. com



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