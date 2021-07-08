Жители Улан-Удэ захватили земли у Минобороны России

Нарушителей привлекли к административной ответственности



В Советском районе Улан-Удэ 18 землепользователей самовольно захватили земли Министерства обороны РФ по улице Войсковая. Нарушителей земельного законодательства привлекли к административной ответственности, сообщают в Комитете по управлению имуществом и землепользованию.



Всего за последние шесть месяцев специалисты провели 168 проверок в отношении «собственников» самоволок по улицам Тобольская, Подлесная, Дундича, Номинская, Керамическая, Дальняя, 105-мкр., ДНТ «Дружба», 502-км.



- Проведено 33 рейда по проверке соблюдения норм законодательства предпринимателями и юридическими лицами, по итогам которых выявлено 35 нарушений. Материалы направляются в Управление Росреестра для принятия правового решения и привлечения к административной ответственности, - рассказали в администрации города.

Отметим, штраф за самовольное занятие земельного участка по ст. 7.1. КоАП РФ составляет от 5000 рублей.



- Для того, чтобы проверить, не нарушают ли горожане земельное законодательство, нужно обратиться к кадастровому инженеру для определения фактических поворотных точек дома и установленного ограждения. Реестр кадастровых инженеров размещен на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, - рассказал начальник отдела земельного контроля Комитета по управлению имуществом и землепользованию Геннадий Гуруев.



Работа по выявлению нарушений норм земельного законодательства ведется на постоянной основе. На следующей неделе запланированы рейды на остров Богородский.







фото: администрация города

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