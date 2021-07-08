В Бурятии участились случаи подделки 5000-х купюр

Горожан просят не возвращать купюры мошенникам и сразу вызывать правоохранителей

В Бурятии в последнее время участились факты сбыта поддельных денег. Отметим, что преимущественно подделываются и сбываются купюры достоинством 5000 рублей.

- В текущем году возбуждено 32 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). 25 из них - по фактам сбыта поддельных банкнот номиналом 5000 рублей, - рассказали в МВД Бурятии.

Оперативники задержали восемь злоумышленников – они сбыли 13 поддельных пятитысячных купюр. Проводится расследование.

Горожан призывают быть бдительнее, особенно к купюрам номиналом в 1000 и 5000 рублей. Необходимо акцентировать внимание на:

- металлизированную ныряющую нить (встроена в структуру бумаги, не должна каким-либо образом выступать на поверхность),

- микроперфорацию (должна быть видна только на просвет),

- водяные знаки (должны быть отчетливые, не размытые, просматриваться внутри бумаги),

- наличие КИП-эффекта (под острым углом к поверхности, против источника света на орнаментальной ленте становятся видны буквы «РР»),

- наличие микротекста на купюре.

При этом, полиция просит в случае обнаружения поддельных денежных знаков либо лиц, пытающихся их сбыть не отказываться от «подозрительной» банкноты и не возвращать их сбытчику.

- Незамедлительно вызвать охранные службы, сотрудников полиции, обратившись по телефонам: 29-52-14, 102. Под любым предлогом постараться удержать злоумышленника до прибытия полицейских, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, следует попытаться запомнить приметы преступника, марку и номера авто. Напомним, за сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи - лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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