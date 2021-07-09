Улицы Улан-Удэ затопило после ночного ливня

Горожане в соцсетях размещают видео с проблемных зон



В местном паблике «Весь Улан-Удэ» горожанин поделился видеороликом. На нем видно, что большой участок по улице Лебедева превратился в огромную лужу.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)



Вдобавок, пользователи сообщают, что подобная картина наблюдается во многих районах города: «Посмотрите, что творится по ул.Краснофлотская, 26. За домом лужа, хоть плавай», «Да весь город плавает!», «Бограда, 40 тоже затопило ...Вода стоит в ограде, картошку затопило», «Плавсредства пора приобретать», пишут жители.







Работают две мотопомпы в 100-х кварталах, две мотопомпы на улицах Лебедева и Ключевская, сообщили в Комитете городского хозяйства. Сообщить о нахождении луж на городских дорогах можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел. 44-46-77





фото: скриншот из видео В местном паблике «Весь Улан-Удэ» горожанин поделился видеороликом. На нем видно, что большой участок по улице Лебедева превратился в огромную лужу.Вдобавок, пользователи сообщают, что подобная картина наблюдается во многих районах города: «Посмотрите, что творится по ул.Краснофлотская, 26. За домом лужа, хоть плавай», «Да весь город плавает!», «Бограда, 40 тоже затопило ...Вода стоит в ограде, картошку затопило», «Плавсредства пора приобретать», пишут жители. Как информировал «Номер один» , в Улан-Удэ после сильного дождя сегодня вновь идут работы по откачке луж идут в центре города на улицах Куйбышева, Балтахинова, Банзарова, Набережная, Смолина, Борсоева (путепровод рядом с типографией). В Октябрьском районе - на улицах Лебедева, Ключевская (Туяа, Интерьер), в Железнодорожном районе - на улице Н.Петрова и Читинском переезде.Работают две мотопомпы в 100-х кварталах, две мотопомпы на улицах Лебедева и Ключевская, сообщили в Комитете городского хозяйства. Сообщить о нахождении луж на городских дорогах можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел. 44-46-77фото: скриншот из видео

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