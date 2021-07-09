Житель Бурятии выращивал коноплю у себя во дворе

Вдобавок, во время обысков у сельчанина нашли три огнестрельных ствола



Днем 6 июля сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Мухоршибирскому району во взаимодействии с росгвардейцами задержали за 54-летнего жителя Саган-Нур. На приусадебном участке мужчины полицейские обнаружили 37 кустов культивируемой конопли.



Кроме того, правоохранители изъяли наркосодержащее растение, выложенное для просушки под навесом и во дворе; еще один пакет с уже отработанным наркотическим средством (изготавливал гашишное масло) – замечен рядом с гаражом. Общий вес изъятого составил более 2,3 килограммов.



- Хозяин дома признался, что на протяжении года собирает и употребляет запрещенное вещество. Предварительно, у него установлен факт употребления наркотика.Кроме того, в доме местного жителя правоохранителями обнаружены и изъяты три гладкоствольных огнестрельных ружья и порох, которые он, по его словам, нашел в лесу, - рассказали в МВД Бурятии.



Отметим, ранее к уголовной отвественности гражданин не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. По фактам культивирования наркосодержащего растения и незаконного хранения оружия будет принято правовое решение. Следствие продолжается.







фото: pixabay.com

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