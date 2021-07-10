В Бурятии из-за ливней разрушился участок автотрассы «Байкал»

На 334 км Р-258 «Байкал» стартовали восстановительные работы земляного полотна, которое разрушилось из-за обильных осадков. Строительно-монтажные мероприятия закончат до конца текущей недели.

В настоящее время дорожники устраивают временное дорожное покрытие из щебеночно-песчаной смеси. На объекте установлены временные дорожные знаки, заблаговременно предупреждающие водителей об участке производства работ. Земляное полотно восстановят к 12 июля.

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит автомобилистов отнестись с пониманием и соблюдать скоростной режим на объекте производства.





Фото: министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ