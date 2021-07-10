В Бурятии замкнувшая телефонная зарядка привела к пожару

Пожарные в Гусиноозерске эвакуировали трех человек из задымленного подъезда

Восьмого июля в двенадцатом часу ночи пожар произошел в двухэтажном двухподъездном доме по ул. Комсомольская в Гусиноозерске.

На момент прибытия первого подразделения 40-ой пожарно-спасательной части МЧС России загоралась квартира, расположенная на первом этаже, наблюдалось сильное задымление в подъезде. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались три человека. Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам произвели эвакуацию еще трех жильцов дома. Погибших и травмированных нет.

Пожар был ликвидирован за три минуты, всего было задействовано шесть человек, две единицы техники. Огнем поврежден диван, закопчены стены, пол и потолок в квартире на общей площади 18 квадратных метра.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, в частности, произошло замыкание оставленного на диване зарядного устройства телефона, - сообщила старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Селенгинскому району Маргарита Медведева.

Специалисты МЧС России напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра включённые в электросеть бытовые приборы. Следить за исправностью электропроводки, не перегружать электросеть, включая одновременно несколько бытовых приборов, а также не пользоваться поврежденными электроприборами и электророзетками.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.





Фото: Управление ГО и ЧС по РБ