В Улан-Удэ раритетный «Кадиллак» попал в ДТП

Причиной аварии стало несоблюдение дистанции
Необычное ДТП произошло на улице Подкаменская в Улан-Удэ. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», одним из участников аварии стал автомобиль «Кадиллак» 1951 года выпуска.
«Раритетный «Кадиллак», не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с «Тойотой Пробокс». У виновника нет полиса ОСАГО. В ДТП никто не пострадал», сообщили в паблике.
В результате столкновения автомобили получили небольшие механические повреждения.
Отметим, раритетный «Кадиллак» с московскими номерами заметили на улицах столицы Бурятии еще несколько дней назад.
Фото: «Аварком кузов-салон»
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