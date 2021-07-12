В Улан-Удэ раритетный «Кадиллак» попал в ДТП

Причиной аварии стало несоблюдение дистанции





Необычное ДТП произошло на улице Подкаменская в Улан-Удэ. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», одним из участников аварии стал автомобиль «Кадиллак» 1951 года выпуска.

«Раритетный «Кадиллак», не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с «Тойотой Пробокс». У виновника нет полиса ОСАГО. В ДТП никто не пострадал», сообщили в паблике.







В результате столкновения автомобили получили небольшие механические повреждения.







Отметим, раритетный «Кадиллак» с московскими номерами заметили на улицах столицы Бурятии еще несколько дней назад.Фото: «Аварком кузов-салон»