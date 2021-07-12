В Бурятии три человека попали в больницу после столкновения автомобиля со столбом

Авария произошла на федеральной трассе
Вчера вечером на 225-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Танхой произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 22-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» врезался в мачту электроосвещения.
В результате аварии водитель и два его пассажира в возрасте 25 и 28 лет получили травмы и были госпитализированы.
Фото: «Номер один»
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