В Бурятии три человека попали в больницу после столкновения автомобиля со столбом

Авария произошла на федеральной трассе



Вчера вечером на 225-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Танхой произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 22-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» врезался в мачту электроосвещения.

В результате аварии водитель и два его пассажира в возрасте 25 и 28 лет получили травмы и были госпитализированы.



Фото: «Номер один» В результате аварии водитель и два его пассажира в возрасте 25 и 28 лет получили травмы и были госпитализированы.Фото: «Номер один»

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