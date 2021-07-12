Жители Бурятии украли старые «Жигули» для сдачи на металлолом

Неисправный автомобиль долго стоял без присмотра





В полицию Таксимо обратилась женщина с заявлением о краже автомобиля. Потерпевшая сообщила, что ночью неизвестные похитили ее «ВАЗ» стоимостью около 40 тысяч рублей. Неисправная машина стояла возле магазина.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ориентировку на них передали наружным нарядам полиции и Росгвардии.Вскоре по подозрению в краже сотрудники Росгвардии и уголовного розыска задержали двух местных жителей. Во дворе у одного из них обнаружили похищенный автомобиль.19-летние злоумышленники пояснили, что приметили авто, которое продолжительное время стояло без присмотра, и ночью отбуксировали его для последующей сдачи в пункт металлолома.Сейчас в отношении парней возбуждено уголовное дело. Похищенная машина возвращена хозяйке, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии