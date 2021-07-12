В Улан-Удэ разыскивают 16-летнего подростка с татуировкой

Почти две недели назад Сергей ушел из дома и перестал выходить на связь



Сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Сергея Кокорина, который 1 июля ушел из дома на улице Автодорожной в Улан-Удэ, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения.

Особые приметы: татуировка в виде китайского иероглифа на шее.



Был одет: толстовка сине-красная c надписью белого цвета «RUSSIA», спортивные брюки и кроссовки синие.



Ранее неоднократно уходил.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02 или 102 (112).



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