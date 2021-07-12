В Бурятии с начала года утонули 20 человек

В их числе 8 детей





С начала этого года в Бурятии зарегистрировано 20 происшествий на водных объектах. Погибли 20 человек, в том числе восемь детей.

В основном люди гибнут в отдаленных местах, микрорайонах, в небольших реках, речушках, каналах. Недавно ребенок погиб в ручье, где не было глубины и в 50 сантиметров. Среди взрослых утонувших 96% были в состоянии алкогольного опьянения.«Летний период в республике тоже отмечен трагическими случаями с 15 погибшими. Из них семь – дети от одного года девяти месяцев до 14 лет. Львиная доля трагедий, которые происходят с детьми на воде, случаются именно в летний период. Основная причина – полное отсутствие контроля со стороны взрослых, дети без надзора выходят к водоемам. Бывает, что маленького ребенка отправляют на воду с ребенком, который ненамного старше», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.Спасатели постоянно ведут профилактическую работу, особенно в населенных пунктах около водоемов, но ЧП все равно происходят.Кроме того, идет активное патрулирование береговых линий. В выходные дни патрули стараются максимально охватить места стихийного водного отдыха граждан.По словам Николая Зайцева, сейчас в республике есть два официальных пляжа – на озере Щучьем Селенгинского района и в Северобайкальском районе.«Например, в таких регионах, как Курганская область, Тюменская область открыто по 300-400 пляжей», - сравнивает бурятский спасатель.Будет ли пляж в Улан-Удэ пока неизвестно.Отметим, нынешняя статистика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выглядит лучше. Год назад было зарегистрировано 32 происшествия на воде с 26 погибшими (в том числе шесть детей).«Будем продолжать работу по контролю ситуации на водных объектах. Инспекторский состав ГИМС перешел практически на круглосуточный график работы, отменены все отпуска», - заверили спасатели.Они напоминают, что маленький ребенок может утонуть в течение буквально 20 секунд.Фото: pixabay.com