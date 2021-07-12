В Улан-Удэ разыскивают еще одного любителя справлять нужду на крыше

Полиция просит помочь установить личность неприличного гражданина



Полиция Улан-Удэ проводит проверку видео, появившегося в социальных сетях. На нем запечатлено, как неизвестный мужчина справляет малую нужду на крыше одного из домов в Советском районе города.







«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Всех, кто располагает сведениями о личности правонарушителя, просим обратиться в полицию по телефону 29-24-01 или 102», - обратились к горожанам в МВД Бурятии.









фото: скриншот из видео Полиция Улан-Удэ проводит проверку видео, появившегося в социальных сетях. На нем запечатлено, как неизвестный мужчина справляет малую нужду на крыше одного из домов в Советском районе города.«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Всех, кто располагает сведениями о личности правонарушителя, просим обратиться в полицию по телефону 29-24-01 или 102», - обратились к горожанам в МВД Бурятии. Напомним , это уже не первый подобный случай. Несколько недель назад юноша в Улан-Удэ юноша справлял нужду на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».фото: скриншот из видео

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