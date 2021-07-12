В Улан-Удэ хозяин квартиры зарезал собутыльника

Из-за чего произошла расправа, пока неизвестно





Вечером 8 июля в квартире одного из домов по улице Гагарина в Улан-Удэ зарезали 45-летнего мужчину. По подозрению в убийстве правоохранители задержали на месте происшествия 47-летнего приятеля потерпевшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 8 июля к обвиняемому в гости пришел знакомый. Вместе они сходили и заложили телефон, на полученные деньги приобрели спиртное, которое стали распивать, вернувшись в квартиру. В соседней комнате находилась мать обвиняемого. Вечером она услышала шум, после чего прошла в спальню и обнаружила там окровавленное тело гостя, рядом с которым находился ее сын. После этого женщина позвонила в скорую.В ходе допроса обвиняемый отказался давать показания, а его мать сообщила, что ей не известны обстоятельства преступления. Однако следователи изъяли запись телефонного разговора женщины с диспетчером скорой помощи. На ней было слышно, как мать во время вызова просит сына спрятать нож.«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу», сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com