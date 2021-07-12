В Бурятии пьяная девушка едва не убила пенсионера

Расправу над пожилым мужчиной предотвратил подоспевший на помощь сосед



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Хоринского района, обвиняемой в покушении на убийство.



Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 24 марта обвиняемая вместе с сестрой употребляла спиртное, после чего под вечер вернулась домой. В квартире находился 72-летний сожитель ее матери, который отругал пьяную девушку и попытался выгнать ее на улицу. В этот момент обвиняемая схватил на кухне нож и нанесла им несколько ударов в шею и лицо пенсионера. На крики в квартиру зашел сосед, который оттолкнул девушку от потерпевшего, предотвратив дальнейшее нападение. После этого раненому мужчине оказали необходимую помощь.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

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