На трассе в Бурятии перевернулся автомобиль

Управлявшая им женщина доставлена в больницу
ДТП произошло днем 12 июля на трассе «Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян» вблизи села Улюн. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Хариер» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.
В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.
Фото: «Номер один»
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