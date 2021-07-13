На трассе в Бурятии перевернулся автомобиль

Управлявшая им женщина доставлена в больницу





ДТП произошло днем 12 июля на трассе «Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян» вблизи села Улюн. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Хариер» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.Фото: «Номер один»