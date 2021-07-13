В Улан-Удэ в лобовом ДТП пострадал водитель

Одна из иномарок вылетела на встречную полосу





В столице Бурятии на улице Революции 1905 года произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей - «Тойота Королла» и «Киа Рио».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AВАРИЙНЫЙ КОМИССАР УЛАН-УДЭ (@avarkom_kuzov_salon)

Как сообщают в паблике «Аварком кузов-салон», «Тойота Королла», двигаясь по улице Революции 1905 года, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем «Киа Рио».





В ДТП пострадал водитель «Тойоты», оба автомобиля получили сильные повреждения.





фото: скриншот из видео В столице Бурятии на улице Революции 1905 года произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей - «Тойота Королла» и «Киа Рио».Как сообщают в паблике «Аварком кузов-салон», «Тойота Королла», двигаясь по улице Революции 1905 года, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем «Киа Рио».В ДТП пострадал водитель «Тойоты», оба автомобиля получили сильные повреждения.фото: скриншот из видео

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