В Улан-Удэ дорогу на Химчистке затопило горячей водой

По словам очевидцев, горожанам лучше искать пути объезда (видео)



В паблике «Весь Улан-Удэ» местная жительница выложила видеоролик с остановки Химчистка. Судя по кадрам, из-за коммунальной аварии дорогу затопило.



- Химчистка. Ищите пути объезда! Бежит горячая вода, - сообщила автор видео.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)

Причины аварии пока уточняются. Как сообщили в администрации города, выход горячей воды из колодца на проезжую часть произошел в 15:16 в ходе гидроиспытаний тепломагистрали № 5. по ул. Павлова 63/2.



Отметим, с 12 до 16 июля в Улан-Удэ проводятся плановые испытания на прочность и плотность тепловых сетей тепломагистралей №2, 3, 4, 5 от ТЭЦ-1. На это время прекращена подача горячей воды. Горячее водоснабжение вернется горожанам 17 июля.







фото: скриншот из видео В паблике «Весь Улан-Удэ» местная жительница выложила видеоролик с остановки Химчистка. Судя по кадрам, из-за коммунальной аварии дорогу затопило.- Химчистка. Ищите пути объезда! Бежит горячая вода, - сообщила автор видео.Причины аварии пока уточняются. Как сообщили в администрации города, выход горячей воды из колодца на проезжую часть произошел в 15:16 в ходе гидроиспытаний тепломагистрали № 5. по ул. Павлова 63/2.Отметим, с 12 до 16 июля в Улан-Удэ проводятся плановые испытания на прочность и плотность тепловых сетей тепломагистралей №2, 3, 4, 5 от ТЭЦ-1. На это время прекращена подача горячей воды. Горячее водоснабжение вернется горожанам 17 июля.фото: скриншот из видео

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