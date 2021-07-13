На месте коммунальной аварии в Улан-Удэ образовался огромный провал

Сейчас из него откачивают воду



Работники и техника Комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ работает на месте коммунальной аварии, случившейся сегодня в районе Химчистки. Сейчас последствия разрыва на трубопроводе устраняют каналопромывочная машина, мотопомпа, две вакуумных машины, также привлечены две вакуумных машины ТГК-14.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, полное откачивание образовавшихся луж планируется завершить до 9 часов вечера.



Напомним, сегодня днем при проведении гидравлических испытаний на сетях горячего водоснабжения ТГК-14 произошел порыв на одном из участков трубопровода по улице Павлова. В результате дорогу







Фото и видео: мэрия Улан-Удэ Как сообщили в пресс-службе мэрии, полное откачивание образовавшихся луж планируется завершить до 9 часов вечера.Напомним, сегодня днем при проведении гидравлических испытаний на сетях горячего водоснабжения ТГК-14 произошел порыв на одном из участков трубопровода по улице Павлова. В результате дорогу затопило горячей водой . Как видно на видео, в районе разрыва трубопровода образовалась огромная яма, воду из которой сейчас откачивают коммунальщики.Фото и видео: мэрия Улан-Удэ

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